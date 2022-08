VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Pole kellegi asi, kui suur või väike laps on. Inimesed võiksid vähem võrrelda võõraid beebisid

Mulle kirjutas hiljuti üks jälgija, et pean talle nüüd ütlema oma lapse kaalu ja pikkuse. Samuti ka enda pikkuse. Esimese hooga arvasin, et see on mingi nali, aga tundub, et ta oli lihtsalt pooletoobine, kes uurib inimestelt nende laste kaalusid ja seejärel nähvab, kas laps liiga suur või väike. Ühesõnaga mu teele sattus järjekordne kõiketeadja.