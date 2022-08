TÜDRUK SAI TRAMMILT RÄNGA HOOBI! Isa muretseb: „Laps lendas kaugele. See kant lõhnab järgmiste õnnetuste järele.“

1. septembril alustab tšellomängija Margus Uusi teine tütar kooliteed Tallinnas Muusika- ja Balletikoolis. Seega on väikesel inimesel vaja koolitee selgeks saada. „Seal Veerenni tänava ja Abakhani poe ülekäigus (Vineeri peatuses – toim.) on see vahva variant, et saab minna üle ja siis veel üle trammitee. Seal on plakatite kohad ja selline segane värk,“ sõnab Uus.