TÜDRUK SAI TRAMMILT RÄNGA HOOBI! Isa muretseb: „See kant lõhnab järgmiste õnnetuste järele.“ Politsei: sellel ristmikul pole oluliselt ohtlikum kui mujal

„Kui asi poleks õnnelikult lõppenud, siis ma ei räägiks seda juttu. Ega ta (punase tulega sõitnud trammijuht – toim.) lihtsalt ei näinud väikest inimest nende asjade tagant. Võibolla mõtles kiiresti oma tööpäeva lõpetada,” arutleb Uus.

Ent selle piirkonna liiklus on koolilastele ohtlik ka teiste vanemate meelest. Uus tõdeb, et murekohtadest on räägitud mitu aastat. Aga miks ei võeta midagi ette?