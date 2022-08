3 rahakotisõbralikku nippi koolikaupade ostmiseks

„Praeguses majandusolukorras tunnevad paljud, et kulusid on vaja koomale tõmmata ning ostud mõeldakse rohkem läbi või lükatakse edasi. Siiski on koolikaupade ostmine üsnagi vältimatu kulutus, et lapsed uuele kooliaastale muretult vastu saata. Seetõttu tasub juba varakult mõelda, mida ja kuidas osta – kas kõike on tarvis soetada ühe korraga või saab oste ajatada,“ ütles Inbanki ostude finantseerimise toodete juht Helena Raud.