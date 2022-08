MILLAL OLED SÜNNITAMISEKS LIIGA VANA? Teatud eas rasedad riskivad enda ja lapse tervisega märksa rohkem

Raseduse Infosüsteemi andmetel on sünnitajate keskmine vanus viimastel aastakümnetel järk-järgult tõusnud. 2021. aastal oli Eestis 40–44aastaseid sünnitajaid 724 (5,61% sünnitajatest), 45–49aastaseid 46 (0,36%) ja üle 50aastaseid kaks (0,02%). Rasestuda saab naine ajal, kui tal toimuvad menstruatsioonid, st keskmiselt vanuses 12 kuni 51 eluaastat. Ekspertide hinnangul on sobivaim vanus sünnitamiseks 20ndate lõpus ja 30ndate alguses. Selles vanuses on beebiootuse ja sünnitamisega seotud kõige vähem riske nii emale kui lapsele.