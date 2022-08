USKUMATULT SEGANE! Kaksikud, kes abiellusid kaksikutega, said identsed lapsed, kes on geneetilised vennad ja nõod

Kuidas selline asi võimalik on? Kui identsed kaksikõed abielluvad identsete kaksikvendadega, siis nad saavad pojad, kes on korraga vennad ja nõod. Brittany sünnitas Jetti, kes sai jaanuaris aastaseks, ja Briana sai poja Jaxi, kes sai aastaseks aprillis. Vaatamata mõnekuusele vanusevahele on nad tehniliselt „kvartenaarkaksikud” – see tähendab, et nad on oma DNA tõttu nõod ja geneetiliselt vennad, vahendab Mirror.