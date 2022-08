MIDA TEHA? Lapsed paisuvad taskuraha toel aina suuremaks

See on justkui nõiaring: regulaarsed toidukorrad põlatakse halva koolitoidu vabandusega ära ja nii ostetakse koduteele kaasa seda, millele pisku toiduraha jõud üle käib. Need valikud ei pruugi olla aga tervisesõbralikud.

„Lapsed võtavad eeskuju,“ ütleb Eva-Maria. Teaduri sõnutsi saavad tervislikke valikuid õpetada täiskasvanud ja lastele tuleb mitmekesisest toitumisest rääkida juba enne kooli minemist. „Palju hakkab kodust pihta. Pere peab õpetama lapsi päris toitudest lugu pidama.“