TÕELINE IME! Beebi, kes sündis saja kasvajaga elab nüüd täisväärtuslikku elu

„Olge valmis halvimaks,“ ütlesid arstid vastsündinud Rachael Young'i vanematele, kui avastati, et lapse keha on vallutanud sada kasvajat. Kuid nüüd pärast 18 kuud kestnud keemiaravi on lapsele antud lootust elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu.