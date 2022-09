Lapsekandmisekspert Kadri Viirand: kõhukotis või linas last kandes on kõige olulisem, et ta oleks konnaasendis – pepu allpool ja põlved kõrgemal

„On vähe neid beebisid, kes ei taha olla kantud. Kui beebi tahab olla süles ja armastab lähedust, siis pole küsimustki. Ema on võib-olla ärev, laps tunneb seda, hakkab jorisema ja arvataksegi, et laps ei taha olla kantud,“ räägib sertifitseeritud lapsekandmisekspert Kadri Viirand Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Kadri kinnitab, et last õigesti kandmisvahendisse sättides on see hea nii lapsele kui ka emale või isale.