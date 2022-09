KUS ON PIIR? Kas vanem võib lapse sõnumeid lugeda ja teda positsioneerida?

„Varem oli kõik hästi. Meil oli kokkulepe, et ta võib arvutit kasutada, kui mina tean, mida ta seal teeb ja kellega suhtleb. Suvega on asi aga täiesti käest läinud,“ sõnab Janika. Tema sõnul on poeg suve jooksul nii palju suuremaks saanud, et on tekkinud võimuvõitlus teismelisega. „Kuidas ma saan teda kaitsta, kui ma isegi ei tea, mida ta seal teeb! Kogu aeg heidetakse vanematele ette, et nad ei tea, kuidas nende lapsed internetis suhtlevad. Aga kui ma seda teen ja kontrollin, süüdistab laps mind tema privaatsuse rikkumises.“