KOOL, TRENN, KUNSTIRING JA KLAVER? 7 märki, et oled oma lapse haledalt üle koormanud

Mitmekülgne huviharidus on muidugi kuldaväärt. Muuhulgas tähendab see, et emadest saavad logistikud-autojuhid, kes kõikide laste ja kohustuste vahel žongleerima peavad. Kuidas aga aru saada, et su lapsel on liiga palju kohustusi ja ta on ülekoormatud? Yourtango.com on kirja pannud 7 märki, mis sellele viitavad.