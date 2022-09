Ashley Graham avameelselt kaksikute imetamisest: „See oli hirmutav tunne, et ma ei saa oma lapsi toita!“

„Ma läksin arsti juurde ja nägin ultraheliuuringu ajal kohe kahte beebit. Küsisin, et „Ema, kuidas ma neid rinnaga toidan?“" sõnab ta postitatud videos. Seni oli tal kogemus vaid ühe lapse imetamisega. „Nad lihtsalt ei haakinud ennast,“ sõnab Graham. „Nad nagu võtsid rinna ja siis lõpetasid. See oli hirmutav tunne, et ma ei saa oma lapsi toita. Ma olen nad sünnitanud, aga ei saa toita. Mul läks tõesti aega, et sellest häbitundest üle saada,“ tõdeb ta.