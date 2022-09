Lastemajateenuse Eestisse tooja ja juht Anna Frank: põlvkondade side on oluline

Anna Franki teatakse kui lastemajateenuse Eestisse toojat ja juhti. See on teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Seekord räägib ta aga hoopis rõõmsamal ja soojemal teemal – omaenda pere naistest. Neist, kellelt tema on pärinud elu põhiväärtused.