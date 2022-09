JÄLLE JÄÄGU LAPS KOJU! Mures ema: kas iga aevastus tähendab, et laps tuleks nädalaks koolist kõrvaldada?

„Vanasti polnud mingi teema, kui väga kergelt tilkuva ninaga koolis käidi. Nüüd tuleb kodus olla juba esimese aevastusega,“ on Mari tige. See muutus on talle aga väga võõras, sest Mari ise on põlvkonnast, kus haiguse pärast koju ei jäetud. Kui seda tehti, siis pidi asi olema nii tõsine, et oli vaja kiirabi välja kutsuda. „Ma saan aru, et koroona muutis mängureegleid, et tuleb lasta endal paraneda. Aga kas ikka iga aevastus peab tähendama nädalat kodusel režiimil ekraanide taga?“ küsib ta.