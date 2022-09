EMA PIHTIMUS: kire hoidmiseks tuleb seksida! Pärast kolmanda lapse sündi sai see veelgi selgemaks

Võibolla on naise sõnul asi selles, et kolme lapse kõrval tunnevad nad ühe enam, et toita on vaja ka omavahelist sidet ja kirge. „Esimese lapsega kadus see meil ka ära, sest terve maailm keerles uue ilmakodaniku ümber ja muuks aega ega energiat ei jagunud. Teise lapse sündides tundus lihtsalt, et kaks last on nii väsitav, kust veel seksiks aega ja jaksu võtta. Aga pärast kolmanda lapse sündi sai veelgi selgemaks, et lapsed kasvavad suureks ja kui me siis veel koos olla tahame, tuleb omavahelist suhet korralikult toita,” selgitab ta.