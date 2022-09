Rõõmusõnum kurnatud vanematele: teadlased on leidnud nipi, mis beebi nutu lõpetab

Luti pakkumine, lõputuna näiv kussutamine, hällilaulude ümisemine, võimlemispallil hüppamine ja veel paljud trikid on ilmselt igale vanemale tuttavad. Nii oleme kõik üritanud nutvaid lapsi rahustada ja magama saada. Nüüd on aga Jaapani teadlased leidnud justkui võluvalemi. Nende sõnul on nipp selline, et hoiad nutvat last süles ja liigud toas viis minutit ning seejärel istud beebit hoides veel viis kuni kaheksa minutit, enne kui lapse voodisse paned. Teadlased loodavad, et nende „retsept” pakub lahendust, kuidas beebi nuttu lõpetada, vahendab Daily Mail.