EMA PIHTIMUS: „Praegu jääb mulje, et kui su kannatus katkeb ja karjud laste peale, siis oled koletisemme!“

Liidia sõnul on tore, et üha rohkem räägitakse rahumeelsest vanemlusest ja lapsekesksest lähenemisest, aga samas tekitab see emades tunde, et kui nad ei suuda kogu aeg olla rahumeelsed, tunnevad nad ennast läbikukkununa. „Kui igal pool jahvatatakse sellest, kuidas tuleb olla super zen ja mida kõike veel, siis iga kord, kui ma veidigi närvi lähen, tunnen, nagu oleksin maailma kõige halvem ema!”