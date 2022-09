TASKURAHA ESIMESE KLASSI JÜTSILE? „Poodi minnes on ühed lapsed tundnud ennast halvasti, et neil pole raha, ja teised samuti kehvasti, sest neil on.“

Kooliaasta on täie hooga käima läinud ja uutmoodi eluga on harjunud ka värskelt esimesse klassi astunud jütsid. Uus suure lapse elu toob endaga kaasa aga lisaks koolile nii mõndagi uut. Näiteks isikliku koduvõtme, telefoni ja taskuraha. Kui palju ja kas üldse aga esimese klassi lapsele taskuraha anda? Vanemad on siin, nagu ikka, eri leeris.