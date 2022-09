Kodumaise väljamüügipoe sulgemine tõi kohale rahvahordid: soodsa kauba pealt koorivad äritsejad nüüd kopsakat vaheltkasu

Kodumaine menukas kaubamärk Breden Kids teatas juulis, et lõpetab aasta lõpus riiete tootmise ja jätkab vaid mütside-sallide tegemisega. Läinud nädalal andis ettevõte teada, et panevad kinni ka populaarse outlet'i. See tõi kohale ostlejate hordid ja nüüd leidub neidki, kes püüavad soodsalt saadud kauba pealt kasu lõigata.