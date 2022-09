VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Miks emad vahel üksi jäävad? Oli valus, kui mu elust hakkasid inimesed kaduma

Lapse saamine on maailma suurim õnnistus, ma ei vahetaks seda elu millegi vastu. Ema olla on vinge ja nii lahe on temaga kooskasvada. See ei muuda aga fakti, et emaks saades peab naine mõnikord väga palju ohverdama.

Ma ei pea isegi silmas füüsilist keha, kuigi see võib samuti tundmatuseni muutuda ja ka sellega toimetulek võib olla kohutavalt raske. Eelkõige ma tegelikult mõtlen seda, et ema roll võtab kogu vaimu mõneks ajaks üle.