EMA PIHTIMUS: „Kuus aastat magamatust ajab mu hulluks!“

„Üks asi, millest keegi ei räägi, ongi magamatus. See on nii hull, et ma tunnen, et see tekitab minus närvilisust, milles mu lapsed süüdi pole,“ on Janika aus. Tema sõnul ei aita magamatust leevendada üks nädalavahetus, mil lapsed on näiteks vanavanematega. „Kui sa oled ikka kuus aastat igal ööl halvasti ja sundasendis maganud, siis seda ei ravi ega leevenda üks nädalavahetus aastas!“