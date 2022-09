Tahad, et su lapsest sirguks geenius? 11 soovitust, mille järgimine sellele kaasa aitab

Iga vanem soovib, et tema laps oleks eriline ja võimekas. Selleks, et lapse aju areneks teistest paremaks, on laste varase hariduse ja ajuarengu ekspertide sõnul eriti kriitiline periood sünnist kuni kuuenda eluaastani. Selles etapis saavutatu mõjutab kogu lapse ülejäänud elu. Niisiis tuleks geniaalse lapse kasvatamiseks juba sünnist alates talle suurt tähelepanu pöörata.