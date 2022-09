„BEEBIPALAVIK“ | Ines Karu-Salo tegi lasteriiete rendiplatvormi: tahame laieneda ka vankrite ja mänguasjadeni

Beebid-beebid-beebid! Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcast'i „Beebipalavik“, kus võtame ette kõik beebisid ja lapsi puudutavad teemad. Seekordseks külaliseks on ettevõtja Ines Karu-Salo, kes on äripartneri Kristiina Koortiga tulnud välja Eestis täiesti uue lahendusega. Kaks naist lõid käed ja panid püsti lasteriiete rendiplatvormi The Rewear Company.