Ines Karu-Salo tegi lasteriiete rendiplatvormi: kui üht eset rendib viis lapsevanemat, hoiame ära nelja uue asja tootmise

„Riiete eluiga võiks olla palju pikem. Kui inimesed ostavad riideid, maksavad nad täishinna, aga ei kasuta ära riiete potentsiaalset väärtust. Nad raiskavad oma raha ja lõpuks istuvad mure otsas, et mis nendega edasi teen,“ räägib ettevõtja Ines-Karu Salo, kes on äripartneri Kristiina Koortiga tulnud välja Eestis täiesti uue lahendusega, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Kaks naist lõid käed ja panid püsti lasteriiete rendiplatvormi The Rewear Company.