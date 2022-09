KAS LAPSED KARDAVAD ABI OTSIDA? „Üks vanematest lõi teisele noa selga.“

Seoses 13aastase elektritõukeratturi hukkumisega on prokuratuur välja toonud, et särtsutõuksiga kukkunud poisi sõbrad tahtsid talle kutsuda kiirabi, kuid poiss pelgas pahandusi ega soovinud seda. Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas toob välja, millal 112 numbrile helistades on lapsed päästnud kellegi elu.