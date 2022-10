Breden Kidsi juhid otsusest riiete tootmine lõpetada: teeme nii selleks, et kasvada ja ellu jääda

Juulis teatas kodumaine lasteriiete bränd Breden Kids ootamatult, et alates järgmisest aastast toodavad nad ainult peakatteid, ning paljude Eesti lapsevanemate lemmikuid riideid enam juurde ei tule. Uudis tekitas Bredeni fännide seas tõelise šokitormi ja Bredeni omanik Merle Leemet ning tegevjuht Kristel Mets räägivad Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“, miks selline otsus vastu võeti ja kas tõesti on võimalik tulevikus vaid peakatetega ära elada.