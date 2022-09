Keskkonnasõbralik kaup on üha populaarsem: kuidas valida lasteriideid ja -jalatseid, mis kestaksid kaua?

Rocca al Mare ja Kristiine keskuste tarbijauuringust selgus, et kõige olulisem kriteerium nii laste kooliriiete kui ka jalanõude osas on kvaliteet. „Kvaliteetsed lastekaubad peavad reeglina ka kauem vastu ning on kokkuvõttes rahakotile soodsamad, kui pole tarvis iga natukese aja tagant uusi riideid või jalanõusid soetada. Praeguses majandusolukorras mõtlevad paljud, kuidas kulusid kokku hoida ning vähem tarbida ning üks võimalus selleks on olemasolevate asjade kasutusaja pikendamine,“ rääkis keskuste juht Kristjan Maaroos.