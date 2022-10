VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Ärge võtke kogu aeg noorte emade kallal, ükski riietus ei määra neid inimestena

Hiljuti rääkisin oma vana sõbrannaga, kes on samuti emme ja ta rääkis mulle loo, mis ausalt öeldes ajas mind väga naerma. Olid nemad oma sõbrannade pundi ja lastega mängutoas, lapsed möllasid ja nemad kohvitasid lobisedes. Ühel hetkel tuli nende juurde üks vanem proua ja hakkas neid kõva häälega noomima, et kuidas nad ometi niiviisi julgevad rääkida ning kas söövad ka selle suuga. Klassikaline vana inimese moraali lugemine. Esialgu ma arvasin, et no ju nad siis omavahel ropendasid, et proua solvus, aga ei. Nad kasutasid lihtsalt slänge ja estonglishit palju. Memm ei saanud aga sellest aru ja sõimas nende näod nii täis. No tule taevas appi.