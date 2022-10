„MIKS EMME EI VÕI VEINITADA?“ Süütuna tunduv lõõgastus võib tuua rängad tagajärjed. Loe, kas sinul on juba probleem

„Klaasike veini lõunasöögi kõrvale tundub lõunamaal täiesti tavaline. Meil on aga kohe suur probleem, kui keset päeva juuakse pokaalike. Tunnistan ausalt, et mulle meeldib mu õhtune veinipokaal, sest see aitab mul päevapinged ja stressi õlgadelt raputada,” sõnab kahe lapse ema Marge. Eksperdi sõnul on stressileevendajana alkoholi kasutamine aga esimene punane tuli.