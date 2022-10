LASTEGA POLEGI ÕHTUL KUSKILE MINNA! Teatri-, loomaaia- ja muuseumitöötajad annavad aru, miks nad uksed nii varakult sulevad

„Mõtlesime ühe emaga, et läheks välja, lastel oleks tore näha ja koos olla. Hakkasime otsima, kuhu minna, ja selgus, et kõik muuseumid on kella kuueks kinni. Kinos on umbes üks seanss. Lõpuks on ainsad variandid kaubanduskeskused. Kas tõesti lastel mingit teadmishuvi ei võiks rahuldada?” kurdab kuueaastase poja isa. Uurime lähemalt, miks lastele mõeldud kultuuriasutused siis juba uksed sulevad, kui lapsevanemad alles tööpäeva lõpetavad.