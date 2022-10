VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Just olin beebiootel ja juba on ta kohe pooleaastane. Kuhu aeg kadus?

Viimane nädal olen pidanud poja pooleaastase sünnipäeva plaani. Midagi suurt ei tule, oma inimesed ainult, aga nii lahe on korraldada oma lapse sünnipäeva. See on kindlalt üks asi, millest ma kunagi tiinekana unistasin. Elan oma unistuste elu lõpuks.