Mahedas toonis alpaka- ja siidisegusest üleminekuga lõngast kootud kampsunil on armsad väikesed detailid. Pisikesed nupud allservas ja varrukaotstes ning õie kroonlehti meenutav passeosa on esialgu küll märkamatud, aga seda põnevam on mustrit lähemalt uurida.