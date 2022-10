KAISUKARU SÜNNIPÄEV: karvase lastelemmiku tähelend algas 120 aasta eest

Karupoeg Puhh. Paddington. Kuldkihar ja kolm karu. Mõmmi ja aabits. „Kas teist keegi aru sai, kuhu Kati karu sai…“ Karu on lastekangelasena ja mänguasjana nii tavapärane, et kas lugejategi seas on üldse kedagi, kellel lapsepõlves oma kaisukaru ei olnud? Jääb mulje, nagu oleks see pehme ja armas kaaslane vaimustanud meid hämaratest aegadest saati. Tegelikult hakkas karu mänguasjana kuulsust koguma aga alles 1902. aasta oktoobrist alates.