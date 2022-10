VANEMATE MURE: kuidas saada väikelapsed eraldi tuppa magama? Nõu annavad spetsialistid

Grete Ameri vanem laps Sonja (3 a 5 k) on kogu aeg maganud oma voodis ja oma toas. Kuni Sonja oli pere ainus laps, ei olnud öösel tema juures käimine emale probleem. „Kui sündis teine laps Sanna (1 a 7 k), hakkas vanema lapse juures käimine minu und mõjutama. Kuna ka Sonjal tekkisid unepaanikahood, otsustasime ta paariks kuuks enda kaissu magama võtta. Lapse uni muutus märgatavalt paremaks,“ meenutab ema. Kuna noorem laps eelistas sünnist saati magada ema läheduses, läks voodis kitsaks ja tuli midagi muuta. Ema tõstis väiksema võrevoodisse magama, aga see ei toonud kellelegi paremat ega kvaliteetsemat und. Nii tuligi ette võtta laste ühte tuppa kolimine.

Pole veel ladusalt kulgenud

Selleks ajaks oli Sonjal vanust kolm aastat ja kolm kuud ning Sannal aasta ja viis kuud. Vanematel tuli välja mõelda, kuidas paigutada lastetuba nii, et kõigil oleks hea. „Lapsed olid õnneks liiga väikesed protestimaks selle üle, et nüüd tuleb hakata ühes toas hakkama saada. Selgitasin neile, et saan igal ajal tulla nende juurde ja nad kaissu võtta,“ meenutab ema.