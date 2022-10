SUUR MURE IMIKUTE TERVISE PÄRAST: esmakordselt leiti mikroplasti emade rinnapiimast

Rinnapiimaproovidest on esmakordselt leitud mikroplasti ja see on teadlased murelikuks teinud. Imikud on keemiliste saasteainete suhtes eriti tundlikud ja teadlaste sõnul on edasised uuringud hädavajalikud. Kuid nad rõhutasid, et imetamine on endiselt parim viis lapse toitmiseks.