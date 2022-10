EMA PIHTIMUS: „Kuigi alguses tundus, et see üks öö rikub kogu mu ülejäänud elu, siis praegu oma last vaadates tunnen vastupidi!“

Katrin tunnistab, et kõik need, kellega ta on juhtunust rääkinud, on öelnud, et ta oleks pidanud pöörduma politseisse ja teavitama vägistamisest. Tema ise on aga veendunud, et midagi sellist polnud. „Oli üks tööüritus, mis läks edasi peoks ja siis jõudis ööklubisse. Üks kolleeg oli mulle ammu silma jäänud, me lõunatasime koos ja silmanähtavalt olime teineteisest huvitatud,” meenutab Katrin aastatetagust lugu.