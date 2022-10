Koolikiusamise all kannatanu: minapilt oli väga katki ja tegelikult siiamaani ravin seda

Koolikiusamine on viimastel päevadel palju kõneainet tekitanud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud. Ent kahjuks on kooliseinte vahel toimuv „nõrgematele“ oma võimu demonstreerimine kestnud juba aastakümneid. „Mäletan ühte seika, kus tulin pimesooleoperatsioonilt ja üks klassivend võttis mul koti ära. Tahtsin seda tagasi saada ja üritasin kiiremal sammul tema poole liikuda. Ja siis ta otsustas mulle jala ette panna, nii et ma jooksin enda kõhuga ta jala vastu. Opist oli möödas ehk nädal,“ meenutab koolikiusamist Getter (nimi muudetud).