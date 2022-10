KAS JA MILLAL VÕIB LAPSI PILDISTADA? Ekspert: laps peab andma selleks oma nõusoleku

Enne pealtnäha süütute piltide tegemist ja veelgi enam, enne jagamist, peaks vanem endalt küsima, kas see on lapspornograafia või väärkohtlemine. Paljud pildid, kus väikesed lapsed paljalt poseerivad, ei pruugi vanemate jaoks punaste lippudena mõjuda. Näiteks esitati Ameerikas Utah's ühele paarile süüdistus alaealise seksuaalses ärakasutamises, kui politsei teatas, et ema on pildistanud lapse isa väikest poega seksuaalselt ära kasutamas. Süüdistusest siiski loobuti, kui uurijad tegid kindlaks, et pildid olid tegelikult kahjutud vannitamisjärgsed fotod. Sarnane juhtum on olnud ka paariga Arizonasest, kirjutab Findlaw.com.

Kuigi viimastel aastatel on selliseid juhtumeid pigem vähem ja enamik süüdistusi ka tühistatud, on juba kahju vanemate mainele ja tööle tehtud.

Seega kehtib üks rusikareegel.