VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Tundub, et mina kartsin rohkem sotsialiseerumist, kui mu laps

Kuus ja pool kuud tagasi ei oleks ma uskunud, et emadus saab minu jaoks olema suur katsumus. Kuna olen alati emaks tahtnud saada, siis oli minu jaoks automaatselt nii loogiline, et ma saan mega hästi hakkama. Paraku on vaimsel tervisel alati oma plaanid ja kõik läks oodatust raskemaks.