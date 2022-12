KEEGI POLE ÜKSI! Näpunäited emadele, kes tunnevad end tõrjutuna ja kõrvalejäetuna

Tänapäeva kiire elutempo juures on emad pidevalt ülestimuleeritud. Paraku ei ole väga suurel hulgal emadest aega ennast tuulutamas käia – sõbrannadega kohvikutes või lausa peol, spaas, iluhoolitsustes ega ei leia isegi seda hetke, et korraks omaette mediteerida või võimelda. Sellega kaasnevad aga erinevad vaimsed probleemid. See tekitab üksildust, isoleeritust ja suurt kurbust.