Laste toitumisnõustaja Teresa Grents: iga köhatus söömisel ei tähenda lämbumist

„Sageli näeme öökimist või läkastamist, mis on söömise juures normaalne refleks. Keele suust välja lükkamine, enda väristamine, oksendamishääle tegemine. Üldiselt käib see kõik sööma õppimisega kaasas samamoodi, nagu kõndima õppimisega pepuli kukkumine,“ räägib laste toitumisnõustaja ja populaarse Instagrami-konto n2putoidulbeebi (nüüd kasutajanimega teresa.grents) looja Teresa Grents Õhtulehe beebipodcast'is „Beebipalavik“. Teresa õpetab ja julgustab lapsevanemaid oma beebidele püreede kõrval ka näputoitu pakkuma ja annab soovitusi, millest ja kuidas alustada.