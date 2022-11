Jennifer Aniston jagab avameelselt oma viljakusprobleeme

Jennifer tunnistab, et oleks keegi talle noorena öelnud, et võiks külmutada oma munarakke, oleks ta võib-olla täna ema. „Ma lihtsalt ei mõelnud selle peale. Siin ma nüüd siis olen. See laev on minu jaoks ära seilanud. Kuid ma ei kahetse midagi.“

Eriti raskeks tegi olukorra Jenniferi jaoks see, et oli pideva meedia tähelepanu all. Teda jälgiti kulli pilguga ja üritati aru saada, kas naisel on juba rasedusest kõht ees või mitte. Muuhulgas kirjutati ka lugusid, kuidas Jennifer on lihtsalt isekas ja hoolib ainult oma karjäärist. „Meedia kirjutas ka sellest, et mu abikaasa jättis mu maha, sest ma ei olnud nõus last saama. Kõik need asjad on valed. Mul ei ole mitte midagi varjata.“