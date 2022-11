VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Mulle on üritatud väita, et hea ema on see, kellel on palju lapsi. Minu meelest kõige jaburam asi üldse

Ma pean ennast väga heaks emaks, sest mu laps on rahulolev, õnnelik ja üleüldse parimas korras. Kuigi mu emaduse algus oli konarlik, siis mu laps pole pea kunagi näinud neid raskeid hetki. Tema ees suudan end kokku võtta ka siis, kui varisen seest laiali. Muidugi laps peab teadma, et elu pole alati lihtne ja emotsioonid on lubatud, kuid hetkel on ta vanuses, kus kujundan tema vaimse tervise alustala ja kavatsen selle tala teha tugevast betoonist.