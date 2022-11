JOOKSIS KUNI LAPSE SÜNNINI! 17kordne Eesti meister Kelly Nevolihhin: ükski võit ei kaalu üles neid siniseid silmi hommikul vastu vaatamas

Lääne-Virumaal tillukeses Moora külas üles kasvanud Kelly Nevolihhin (30) on 17kordne Eesti meister ja ka Baltimaade meister erinevatel distantsidel. Kelly on ka kuue kuu vanuse poja ema, kuid see ei takista teda senist eluviisi jätkamast. „Ei saa salata, et magamata öid on palju. Kusti ei ole kõige lihtsama unega. Kuid selline ma juba kord olen – kui siht on silme ees, ei takista mind ka magamata ööd. Jooks saab tehtud kas Kustiga või Kustita.”