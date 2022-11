„BEEBIPALAVIK“ | Heelia Sillamaa teise lapse saamisest: lohutan end sellega, et ühel hetkel jäävad kolleegid rasedaks ja ma jõuan neile järele

Beebid-beebid-beebid! Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcast'i „Beebipalavik“, kus võtame ette kõik beebisid ja lapsi puudutavad teemad. Täna on külaliseks ajakirjanik Heelia Sillamaa, kes ootab teist last – põnn peaks sündima märtsi lõpus või aprilli alguses. Muide, Heelia paljastab ka, kas tulemas on poiss või tüdruk!