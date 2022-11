VÄIKSED, AGA TUBLID! Enneaegsete kaksikute ema Kairi: oleme ilmselt veel kaua haiglas, aga olen positiivselt üllatunud

Kairi on intervjuu hetkeks oma lastega haiglas olnud juba üle kolme nädala. Päevad seal on rutiinsed, kuid kuna ta sai korra ka kodus käia, andis see talle jõudu juurde. Juba varsti saavad kaksikud oma kuvöösidest välja ja siis läheb perekonna olemine ka veidi lihtsamaks. „Siin haiglas olen kaksikutega ilmselt niikaua, kuni nad saavad 35nädalaseks. Aga selliste kaalunumbritega ei lasta veel lapsi koju, isegi siis kui nad oskavad ise süüa. Praegu on nad 1 kilo 374 grammi ja 1 kilo ja 476 grammi. Neil on vaja kasvada vähemalt kahekilosteks,“ selgitab noor ema.