888grammisena sündinud Sebastianist on saamas suur vend: ta on julgustav, lahke ja hella südamega poiss

Täna on ülemaailmne enneaegsete laste päev. Pisike Sebastian Toming sündis vaid 888grammisena, 25 + 3 rasedusnädalal. Praeguseks on sirgunud väikesest imest juba kolmene virk ja kraps poisiklutt. Sebastianist saab ka peagi suur vend. Tema väike õde on juba ema Anete Tominga kõhus olnud märksa kauem, kui Sebastian seda sai üldse olla.