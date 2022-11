KALLIS, TULE KOJU! Ameerika sõduriga lapse saanud eestlanna: väga raske oli üksinda kõigega toime tulla

26aastase eestlanna Laura (kõikide nimed on muudetud) ja 28aastase Nate’i lugu sai alguse Tinderist. „See ei ole kuigi romantiline,” naerab Laura. „Mina olin Eesti suve nautimas ja tema parasjagu kusagil Dubais vahepeatusel, et Afganistani missioonile minna. Ma isegi ei tea, kuidas see võimalik on, et me niimoodi match'isime (Tinderis klappisime – toim.). Tal oli vist premium-pakett ja sai nii-öelda virtuaalselt äpis ringi reisida. Tema mäletas, et oli tahtnud hoopis Leedus ringi vaadata, aga noh, läks nii, et sattus Eesti tüdruku otsa.”