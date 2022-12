VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Soovituste nurk: uued toredad abimehed ja vanad asendamatud

Alustame kohe sellest, et kuna tal on hetkel hammaste tuleku periood, siis asendamatu kaaslane on hambageel. Meie lapse puhul toimib selline firma nagu Kamistad baby. Proovisin talle ka Calgeli oma, kuid see ei teinud mingisugust muutust. Muidugi on lapsi, kellele sobib just viimane variant paremini, lähtun vaid meie kogemusest.