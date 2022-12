„BEEBIPALAVIK“ | Helen Randmets neljanda lapse sünnist: ma ikka väga lootsin, et nüüd tuleb tüdruk!

Kuidas Helen reageeris, kui sai teada, et neljas laps on tütar? Kuidas reageerisid beebiuudisele tema ja abikaasa Reigo ja pojad Roben Thor (11), Marlon Frei (9) ja Joren Rei (5)? Kuidas Heleni ja Reigo lapsed nii põnevad nimed on saanud? Kas plaanis on ka viies laps? Kõik need küsimused saavad vastuse värskes episoodis. Head kuulamist!